Как сообщает издание «Газета.ru», польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сделал заявление о том, что смысл существования Польши, по его мнению, заключается в том, чтобы одержать победу над Российской Федерацией.

Однако председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Телеграм-канале написал, что едва ли все население Польши разделяет агрессивную риторику премьера Моравецкого.

Российский сенатор добавил, что вполне очевидным является тот факт, что в действительность весь смысл жизни самого Моравецкого заключается в постоянной борьбе с Россией. Однако, по мнению Пушкова, не стоит думать, что столь «узкий горизонт мышления» присущ всему народу Польши.

Председатель комиссии Совфреда написал, что, скорее всего, польское население «видит более глубокий смысл» существования своей 38-милиионой нации, чем «утопические мысли» о победе над одной из ведущих ядерных держав.