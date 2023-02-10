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Как сообщает издание «Известия», член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди поделилась своим мнением, касаемо действий британского премьер-министра Риши Сунака относительно украинского вопроса. По ее словам, Сунак столкнулся с той же ситуацией, что и его предшественник Борис Джонсон. Он точно также наступает на «украинские грабли».

Ковитиди отметила, что британское правительство вместо того, чтобы заниматься решением проблем в своей стране, занимается расточительством собственного бюджета ради финансирования чужого вооруженного конфликта. По ее словам, это не только приведет к массовым беспорядкам среди местного населения, но и к тому, что Соединенное Королевство «наживет себе врага в лице России».

Сенатор подчеркивает, что на улицах Лондона уже собралось более 300 тысяч  учителей из всей Англии и Уэльса а также более 200 тысяч сотрудников университетов и представителей других профессий, включая работников скорой помощи. Люди требуют повышения заработной платы на фоне того, что резко снизился уровень жизни в стране. Но вместо решения этого вопроса, Британский премьер принимает в Лондоне Владимира Зеленского, который в очередной раз выпрашивает новое военное вооружение. Теперь украинский президент начал требовать поставки истребителей.

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