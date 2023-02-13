Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил, что «великим событие февраля», о котором так громко заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, может стать полная и безоговорочная капитуляция киевского режима.

Российский сенатор Джабаров добавил, что он уже давно не верит в громкие и пафосные заявления представителей украинской власти, по причине того, что они никогда ничем не обоснованы. Поэтому сенатор Совфеда РФ заявил, что необходимо меньше времени уделять разборам заявлений киевских политиков, а больше трудиться для достижения поставленных перед собой целей.

Напомним, что украинский глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что 23 и 24 февраля 2023 года должны произойти некие «великие события», которые Российская Федерация запомнит надолго в своей истории. Кулеба пояснил, что речь будет идти о новых санкциях, а также политических и дипломатических решениях.