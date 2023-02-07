Алексей Данилов, занимающий должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что вооруженные силы Украины смогут использовать разработанное на территории своей страны оружие для нанесения ударов по объектам, расположенным в России.

В эфире телеканала CNN секретарь СНБО Данилов заявил, что никто не может запретить Украине наносить удары по территории Российской Федерации оружием собственной разработке. На вопрос о том имеет ли Украины такое вооружение, украинский чиновник ответил утвердительно.

Напомним, что украинский министр обороны Алексей Резников уже делал заявление о том, что киевские власти готовы предоставить лидерам западных стран гарантии того, что не будут использовать западные системы вооружений, чтобы наносить удары по целям на территории России.

Однако представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что вооруженные силы Украины должны наносить удары по тыловым складам с боеприпасами, которые расположены на территории России.