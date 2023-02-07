ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Данилов, занимающий должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что вооруженные силы Украины смогут использовать разработанное на территории своей страны оружие для нанесения ударов по объектам, расположенным в России.

В эфире телеканала CNN секретарь СНБО Данилов заявил, что никто не может запретить Украине наносить удары по территории Российской Федерации оружием собственной разработке. На вопрос о том имеет ли Украины такое вооружение, украинский чиновник ответил утвердительно.

Напомним, что украинский министр обороны Алексей Резников уже делал заявление о том, что киевские власти готовы предоставить лидерам западных стран гарантии того, что не будут использовать западные системы вооружений, чтобы наносить удары по целям на территории России.

Однако представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что вооруженные силы Украины должны наносить удары по тыловым складам с боеприпасами, которые расположены на территории России.

Вам может понравиться

Полковник запаса рассказал, что Киев может атаковать Москву квадрокоптерами

Сергей Хатылев, полковник запаса, ранее служивший в российских ВВС, рассказал, что Украина может атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые установлены на автомобилях. Об этом пишет URA.RU. Военный эксперт

В России будет создана система распознавания малых дронов

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров в эфире телеканала «Звезда» заявил, что Россия начала заниматься разработкой системы опознавания «свой-чужой» для малых беспилотных летательных аппаратов. Система будет создана для того, чтобы

ВСУ признали продвижение войск ВС РФ в Артемовске

Украинский военнослужащий батальона «Адам» Евгений Кожирнов заявил, что войска ВС РФ продвинулись в Артемовске (украинское название Бахмут). Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «Рада». По его словам, основная