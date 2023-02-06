Ряд российских сайтов начали требовать от пользователей использования отечественных браузеров. Соответствующее уведомление выходит в момент оплаты. Среди таких сайтов – магазин ВкусВилл, Афиша, магазин ДНС.

Специалисты сообщают, что проблемы при оплате онлайн возникает из-за того, что все интернет-платежи срочно переводятся на российские сертификаты безопасности.

Эти сертификаты позволяют передавать данные в зашифрованном виде, а также подтверждают оригинальность сайта, защищают проводимые денежные операции.

С февраля 2022 года ряд иностранных центров, которые выдают сертификаты для защищенного соединения, перестали сотрудничать с компаниями, которые попали под санкции. Среди них оказался и российский Сбербанк.