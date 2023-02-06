ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ряд российских сайтов начали требовать от пользователей использования отечественных браузеров. Соответствующее уведомление выходит в момент оплаты. Среди таких сайтов – магазин ВкусВилл, Афиша, магазин ДНС.

Специалисты сообщают, что проблемы при оплате онлайн возникает из-за того, что все интернет-платежи срочно переводятся на российские сертификаты безопасности.

Эти сертификаты позволяют передавать данные в зашифрованном виде, а также подтверждают оригинальность сайта, защищают проводимые денежные операции.

С февраля 2022 года ряд иностранных центров, которые выдают сертификаты для защищенного соединения, перестали сотрудничать с компаниями, которые попали под санкции. Среди них оказался и российский Сбербанк.

Вам может понравиться

Компания Rolls-Royce показала концепт космического ядерного реактора

Английские специалисты из компании Rolls-Royce представили концепт космического ядерного реактора новейшего поколения. Сейчас ведутся работы по его созданию, в них принимает также участие Космическое агентство Великобритании. Разработки идут, начиная с

New Science: американские ученые хотят провести практические испытания варп-двигателя

Профессор Университета Хьюстон-Виктория сообщил, что он готов приступить к практическим испытаниям варп-двигателя, теоретическое обоснование которого было разработано им же. Об этом сообщается в журнале New Science. В теории благодаря варп-двигателю

В России разрабатывают экипировку-хамелеон

Маскировку, которая сделает бойцов невидимыми для тепловизоров, разрабатывают в России. В идеале, экипировка позволит солдату сливаться с местностью. Об этом РИА “Новости” рассказал руководитель компании “Кираса” (предприятия-разработчика экипировки) Владимир Кормушин.