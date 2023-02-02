Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, многочисленные попытки со стороны подразделений вооруженных сил Украины форсировать Днепр постоянно пресекаются российскими артиллеристами, что приводит к значительным потерям личного состава украинской армии.

Сальдо отметил, что акватория реки Днепр, в том числе и изрезанная многочисленными протоками ее дельта вместе с Днепро-Бугским лиманом, находятся под полным контролем российских вооруженных сил. Каждая попытка украинских военнослужащих высадить десант на противоположном берегу заканчивается для противника значительными потерями личного состава и техники.

По словам врио губернатора Херсонской области, вооруженные силы Российской Федерации полагаются не на численное превосходство, а на профессиональную выручку каждого отдельно взятого бойца. По его словам, вести беседу о планах военного руководства ВСУ по форсированию Днепра просто не имеет смысла.