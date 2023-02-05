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Обозреватель издания Sabah в своем материале пишет, что на протяжении последних десятилетий власти Соединенных Штатов Америки применяли различные методы воздействия на другие государства для расширения зон своего влияния. К методам воздействия на другие страны аналитик издания относит военные вторжения, санкции и государственные перевороты.

Однако в настоящее время в руках у США остался последний аргумент для воздействия на другие страны – это язык угроз Но даже это уже перестало пугать другие страны, которые с каждым годом становятся более самостоятельными в принятии решений. Например, Турция, которая была поставлена перед фактом, что сможет получить свои истребители F-16 только после того, как одобрит заявку на вступление в НАТО со стороны Швеции.

Однако Ибрагим Калын, представляющий Эрдогана, заявил, что официальная позиция Анкары не измениться, а вооруженные силы Турции смогут обойтись и без американских истребителей, найдя им замену на мировом рынке вооружений.

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