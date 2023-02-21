Как сообщает в своем материале «Известия», расчет коммунальных платежей на общедомовые нужды (ОДН) с первого марта 2023 года будет происходить по новым правилам. Нормативы учета горячей и холодной воды, электроэнергии и отопления общих пространств будут изменены. Также в срок до 1 апреля должны быть выписаны новые платежки ЖКУ с перерасчетом ОДН за прошлый год.

Раньше расходы на общедомовые нужды можно было оплатить двумя способами: по фактическому уровню потребления, если в доме установлены приборы учета, или по нормативам потребления, которые устанавливались региональными властями. Теперь в зависимости от региона коммунальные платежи могут, как увеличиться, так и уменьшиться. Все будет зависеть от того, насколько нормативы были приближены к реальным показателям.

В настоящий момент платежи по оплате общедомовых нужд будут рассчитываться, исходя из разницы показателей общего прибора учета на дом и суммы показателей приборов учета в каждой квартире. Такая формула позволит сделать оплату общедомовых коммунальных услуг максимально прозрачной.