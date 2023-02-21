ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает в своем материале «Известия», расчет коммунальных платежей на общедомовые нужды (ОДН) с первого марта 2023 года будет происходить по новым правилам. Нормативы учета горячей и холодной воды, электроэнергии и отопления общих пространств будут изменены. Также в срок до 1 апреля должны быть выписаны новые платежки ЖКУ с перерасчетом ОДН за прошлый год.

Раньше расходы на общедомовые нужды можно было оплатить двумя способами: по фактическому уровню потребления, если в доме установлены приборы учета, или по нормативам потребления, которые устанавливались региональными властями. Теперь в зависимости от региона коммунальные платежи могут, как увеличиться, так и уменьшиться. Все будет зависеть от того, насколько нормативы были приближены к реальным показателям.

В настоящий момент платежи по оплате общедомовых нужд будут рассчитываться, исходя из разницы показателей общего прибора учета на дом и суммы показателей приборов учета в каждой квартире. Такая формула позволит сделать оплату общедомовых коммунальных услуг максимально прозрачной.

Вам может понравиться

Польские активисты в Варшаве сорвали встречу с участием украинской писательницы

В столице Польши разгорелся скандал, причиной которого стало выступление Оксаны Забужко. Это писательница из Украины, которая представляет «Украинскую повстанческую армию» (УПА – запрещенная в РФ экстремистская организация). Инцидент случился неделю

Рамзан Кадыров заявил о захвате участка железной дороги на Северск

Подразделения вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль участок железной дороги, по которой идет снабжение гарнизона ВСУ в Северске. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

Беженцы с Украины пожаловались в социальных сетях на отсталость Канады

Больше ста тысяч украинских беженцев приехали в Канаду. Но не всем из них понравились условия жизни в стране, о чем они активно сообщают в соцсетях, пишет РИА Новости. Украинцы добрались