В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы жуткие видеокадры, на которых запечатлен момент применения украинскими военнослужащими запрещенного во всем мире химического оружия против солдат российской армии.

На опубликованных кадрах, которые были сняты украинским БПЛА, видно как два военнослужащих ВС РФ штурмуют небольшую водную преграду. Однако украинский дрон сбрасывает на бойцов российской армии небольшой боеприпас, который взрывается в непосредственной близости от них. После взрыва один из военнослужащих российской армии начинает биться в конвульсиях, падая в воду.

Данное видео подтверждает тот факт, что украинские военнослужащие начали использовать запрещенные оружие, в том числе и химическое. Применение химического оружия считается военным преступлением во всем цивилизованном мире.

Напомним, что вооруженные силы Российской Федерации начали специальную вооруженную операцию 24 февраля 2022 года. Защита мирного населения республик Донбасса является одной из главных целей СВО.