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Массированный ракетный удар вооруженных сил Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, произошел 10 февраля 2023 года. Однако Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видеокадры момента взрыва моста в Затоке, расположенной в Одесской области, при помощи надводного беспилотного аппарата.

На опубликованных кадрах, которые были зафиксированы одной из камер наблюдения, можно увидеть момент подхода и детонации надводного беспилотного аппарата неизвестного типа. В Сети уже начались бурные обсуждения нового вида беспилотников, которые российские вооруженные силы начали применять для атак на мосты в Украине.

Напомним, что на территории республик Донбасса российские вооруженные силы продолжают атаковать по всей линии фронта. При этом член комитета Государственной думы России по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о том, что в боях за населенные пункты Марьинка и Артемовск вооруженные силы Украины несут огромные потери.

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