В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные сражения. В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры с уничтожением украинских военнослужащих вместе с их боевой техникой.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российская артиллерия отрабатывает по выявленным с беспилотного летательного аппарата позициям вооруженных сил Украины. Сообщается, что огневым поражением противника занимались бойцы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

По информации военкоров, российскими разведчиками при помощи беспилотного летательного аппарата с тепловизором были выявлены позиции противника, оборудованные в лесопосадке. В результате точного огня дальнобойной артиллерии совместно с экипажами танков, подразделение украинской армии понесло тяжелые потери в живой силе и бронетехнике.