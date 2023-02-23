Журналисты RT опубликовали записи из дневника российского танкиста, который впервые с начала спецоперации приехал навестить своих родных на новогодние праздники и передал им свои записи.

Отрывок из дневника 26-летнего старшего лейтенанта и командира танка публикуется с его разрешения. Сообщается, что российский военнослужащий начал вести свои ежедневные записи о ходе СВО с 24 февраля 2022 года.

Российский офицер решил каждый день записывать свои личные переживания и впечатления от боевых действий в тетрадь. Военнослужащий решил делать это не для дальнейшей публикации, а для своих родных: родителей, младшего брата, маленькой дочки Аси и жены.

По словам матери военнослужащего, он решил вести дневник, чтобы в случае трагической ситуации родные и близкие знали, что он переживал, и какой образ жизни российские солдаты вели на передовой.

Как следует из публикации, в первый день СВО колонна российского офицера-танкиста выдвинулась на территорию Украины. В первый день, проезжая через город А., российские военнослужащие встретили гражданских, которые снимали их на телефоны. При этом одна бабушка провожала колонну танков грустным взглядом. Замыкавший колонну танкист рассказал, что бабушка смотрела вслед танкистам и плакала.