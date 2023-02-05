Как сообщает RT, вооруженные силы Украины еще 28 января начали активно перебрасывать в район Угледара резервы, которые командование украинской армии планировало использовать в боях за контроль над Артемовском (украинское название Бахмут). Также под Угледар начали отправлять и мобилизованных бойцов из центральных областей Украины.

Сообщается, что мобилизованные граждане, большая часть которых не имеет боевого опыта и никогда не служила в армии, были призваны на службу в таких регионах, как Черкасский, Черниговский, Харьковский и Полтавский. По данным RT, общая численность мобилизованных может достигать до 1,5 тысячи человек или 4-х батальонов.

Командование ВСУ планировало направить мобилизованных в 71-ю егерскую и 63-ю механизированную бригады, но, после значительных потерь личного состава под Угледаром, данные планы пришлось менять в срочном порядке. В настоящий момент всех мобилизованных бойцов перебросили в Курахово, где их направили в подразделения ВСУ с наибольшими потерями.