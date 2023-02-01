Представители государственной корпорации «Ростех» заявили о том, что Российские ПТРК «Корнет» а также ракеты «Вихрь» и «Атака» способны эффективно поражать немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Еще одним эффективным средством поражения немецких боевых машин, по словам представителей госкорпорации, являются снаряды типа «Манго» калибра 125-мм. Отмечается, что боевой опыт демонстрирует тот факт, что танки могут быть уничтожены при помощи ПТРК старого образца, которые значительно уступают по своим характеристикам средствам поражения, стоящим на вооружении ВС России. Высокая эффективность российских ракет «Вихрь» и «Атака» против Leopard 2 связана еще с тем, что немецкая бронемашина не оснащена динамической защитой.

Напомним, что экс-главком Сухопутными войсками России генерал-полковник Владимир Чиркин рассказал о том, что Leopard 2 не представляют большую угрозу для российской армии, так как являются несложными мишенями для российской артиллерии.