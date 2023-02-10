Как сообщает РИА Новости, государственная корпорация «Ростех» приступила к разработке высокоточных управляемых боеприпасов, точность поражения целей которых должна приближаться к 100%.

Представитель госкорпорации заявил, что в настоящий момент «Ростех» увеличивает производство высокоточных боеприпасов, а также ведет разработку новых образцов высокоточного вооружения. По словам представителя «Ростеха», точность новых управляемых боеприпасов приближена к 100%, а поражающая способность очень высокая.

Сообщается, что новые боеприпасы смогут поражать западную технику более эффективно. В первую очередь, речь идет об уничтожении современных западных танков, таких как, американские боевые машины Abrams и немецкие Leopard.

Напомним, что в 2022 году российские оборонные предприятия увеличили объемы выпуска высокоточных управляемых боеприпасов для ствольной артиллерии «Кранснополь» калибра 152 миллиметра.