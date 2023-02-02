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При помощи одного артиллерийского снаряда российским военном удалось уничтожить сразу две бронированные машины ВСУ. Специалисты ранее говорили, что подобные машины можно разбить только ракетами или посредством авиации.

В сети опубликовано видео, снятое украинскими бойцами. На нем можно увидеть, как артиллерийский снаряд, выпущенный российскими ВС, ударил между украинскими боевыми машинами БТР-4Е и БМП-3. В результате последующего взрыва были уничтожены обе машины неприятеля. Бронетранспортер ВСУ оказался без башни, а БМП полностью разворотило.

На кадрах показаны отлетевшие элементы бронированных машин. Среди них оказался и боевой управляемый дистанционным способом модуль БМ-7 «Парус».

Отметим, что БТР-4Е был произведен по спецзаказу для Ирака. Однако после отправки первой партии власти Ирака отказались от украинских БТР из-за низкого качества.

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