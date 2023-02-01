Российским военным стало сложнее выявлять позиции неприятеля. Причиной этому является более качественная маскировка бойцов ВСУ. Об этом рассказал URA.RU штурмовик ВС РФ из Кургана, который находится в зоне боевых действий на Донбассе.

Боец отметил, что враг сидит в засадах. Украинские боевики начали довольно хорошо маскироваться, так, что российские военные не могут выявить их позиции даже при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Курганец рассказал, что российским штурмовикам стало сложнее идти в атаку, поскольку нет информации, откуда ожидать выстрелов.

Ранее Дмитрий Подворчанский, глава украинского формирования разведчиков, рассказал, что военные РФ постоянно обучаются и изменяют свою тактику. Из-за этого украинским бойцам становится сложнее оказывать сопротивление.