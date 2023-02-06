Российский военнослужащий из Кургана, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, поделился своим опытом правильного запуска беспилотных летательных аппаратов на фронте. Об этом он написал пост в соцсети «Вконтакте» для проекта «Добрая земля». Соответствующую информацию передает URA.ru.

Боец отметил, что в целях правильного использования коптера необходимо его «прошить». Не стоит подключать телефон или блютуз к беспилотнику и ни в коем случае не вставлять в него сим-карту или флешнакопитель.

Запуск беспилотного летательного аппарата стоит производить только в безопасном режиме. Для начала дрон следует поднять на 4 метра вверх. После того, как он пролетит порядка 200 метров на низкой высоте, затем его можно будет поднять на 20 метров. После данных маневров можно включить обычный режим и осуществлять разведывательную деятельность, вычисляя местоположение противника.

Ранее сообщалось, что жители Кургана собрали деньги на антидронновое ружье, которое было передано в казачий батальон «Дон».