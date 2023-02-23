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Подразделения российских Вооруженных сил обнаружили около поселения Красное в Донецкой народной республике радиолокационную станцию, принадлежащую ВСУ. После получения координат цель была успешно ликвидирована, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В сводке оборонного ведомства сказано, что около Красного российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6.

Кроме этого, за прошедшие сутки российские войска и артиллерия ударили по 97 подразделениями неприятеля на огневых позициях. Были нанесены удары по живой силе подразделений Украины, уничтожено несколько единиц боевой техники неприятеля, размещенной в 128 различных районах, сообщили в Министерстве обороны.

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