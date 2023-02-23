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Российские подразделения Вооруженных сил в районе Северска на краснолиманском направлении успешно взламывают линию обороны, выстроенную украинскими силами.

В течение суток неприятель на этом участке потерял около десяти единиц боевой техники, в том числе две самоходные установки «Гвоздика», а также больше 135 человек личного состава, сообщают «Известия».

Корреспонденты приехали на линию боевого соприкосновения и увидели своими глазами, как российские артиллеристы один за другим уничтожают укрепрайоны ВСУ.

По мнению экспертов, основной целью российских ВС является ликвидация украинских плацдармов, которые могут быть потенциально пригодными для крупномасштабного наступления весной, запланированного Киевом. Для этого требуется вытеснить противника из Северска и Угледара, что далее откроет путь на Славянск.

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