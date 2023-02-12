Издание “Новости восточной ленты” сообщило, что российские военнослужащие в очередной раз показывают свои успехи в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Артиллеристы ВС РФ накрыли мощным огнем украинских боевиков, которые были обнаружены в одной из городских застройках. В Сети опубликованы соответствующие видеокадры, на которых можно увидеть, как российская артиллерия накрывает мощным ударом вражескую технику и живую силу.

На видео можно рассмотреть движение украинских боевых машин в районе городской застройки. Разведка определила координаты передвигающейся по населенному пункту техники, а артиллерия нанесла точный удар по противнику. Стоит отметить, что именно совместная работа разведчиков и артиллеристов дает высокие результаты огневого поражения врага.

Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу российского президента Владимира Путина. Главная цель спецоперации – это защита мирного населения ЛНР и ДНР, которое на протяжении восьми лет страдало от неправомерных действий украинской армии.