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Российские военные освободили Белогоровку, которая расположена недалеко от Лисичанска в ЛНР. Андрей Марочко, военный эксперт из Луганска, выложил видеокадры, где мэр Лисичанска подтверждает то, что населенный пункт освобожден.

Он отметил, что Белогоровка уже наша, поблагодарил военных России за их работу и рассказал, что оттуда вывезли мирных людей и они плакали.

Российские ВС уже брали Белогоровку летом, но при отступлении в сентябре им пришлось снова ее оставить. Поселение расположено слева на берегу реки Северный Донец.

Также Марочко рассказал, что ранее украинская артиллерия у Кременной расстреляла 12 военных ВСУ, которые хотели сдаться в плен.

Спецоперация России по денацификации и демилитаризации идет на территории Украины с февраля прошлого года.

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