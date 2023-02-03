Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации опубликовала видеоролик с учебных стрельб российских танков Т-90М «Прорыв», оснащенных челябинскими двигателями, которые прошли на одном из военных полигонов Ленинградской области.

Оборонное ведомство России сообщает, что российские танкисты Западного военного округа провели боевые стрельбы из вооружения современных российских танков Т-90М «Прорыв» по целям, имитирующим бронированную технику, личный состав и беспилотники противника. Также российские военнослужащие выполняли нормативы по техническому обслуживанию танков и погрузке их на железнодорожные платформы.

Впервые танк Т-90М «Прорыв» был представлен еще в 2018 году. Выпускается данная боевая машина концерном «Уралвагонзавод», расположенном в Нижнем Тагиле Свердловской области России. Оснащаются двигателями В-92С2Ф суммарной мощностью 1130 л. с., которые производят в Челябинске на заводе «ЧТЗ-Уралтрак».