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Подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают атаковать позиции украинских бойцов в населенном пункте Марьинка. Штурм укрепрайона украинского подразделения 79-й одшбр ДШВ через центральный район города замедлился, поэтому российские части приступили к тактике обхода укрепрайона с юга и севера. Об этом сообщает Телеграм-канал «Рыбарь».

Российские штурмовые группы смогли выйти вплотную к фермерским базам, которые расположены в окрестностях свинарника на запад от улицы Геологичной. Сообщается, что в настоящий момент идет зачистка территории складов российскими артиллеристами, чтобы пехота впоследствии смогла занять данные позиции.

При этом на южном направлении в Марьинке военнослужащие подразделения российской армии вступили в бой с противником в районе автозаправочной станции и шиноремонтного завода. Сообщается, что на данном направлении российские штурмовые группы планомерно выдавливают противника с его позиций.

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