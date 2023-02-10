Российскими бойцами была сорвана очередная попытка ВСУ высадить свою ДРГ на левом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России. Группа украинских диверсантов была обнаружена в процессе разведывательной деятельности с помощью беспилотника. Украинские диверсанты попытались осуществить подход к левобережью на лодке, но столкнулись с встречным огнем российских мотосрелков и десантников. Видео боевой работы бойцов ВС РФ было опубликовано на официальной станице Телеграм-канала оборонного ведомства.

На видео можно рассмотреть запуск дрона, при помощи которого российские военнослужащие получили координаты места возможной высадки противника. После этого бойцы нанесли огневое поражение по украинскому плавсредству, уничтожив личный состав противника. Таким образом, украинская диверсионно-разведывательная группа не смогла осуществить свой план по высадке на левый берег Днепра.

Отмечается, что в целях недопущения подхода к воде украинских подразделений, военнослужащие ВС России регулярно ведут «беспокоящий огонь» по правому берегу Днепра.