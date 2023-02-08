На территории ДНР продолжаются ожесточенные сражения, направленные на восстановление территориальной целостности республики. В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы очередные кадры ликвидации военнослужащих украинской армии в районе населенного пункта Макеевка.

Авторы канала опубликовали видео, на кадрах которого можно увидеть, как украинские военнослужащие попали под плотный минометный обстрел со стороны российского подразделения группировки «Отважных».

Сообщается, что разведка ВС РФ обнаружила группу украинских солдат, которая направлялась в сторону своих позиций. Координаты местонахождения противника были переданы расчету автоматического миномета «Василек». В результате мощного обстрела выявленных позиций ВСУ, один украинский военнослужащий погиб на месте.

Напомним, что 2Б9М «Василек» является буксируемым советским автоматическим гладкоствольным минометом калибра 82 мм. Боевой расчет составляет 4 человека, а максимальная дальность стрельбы составляет примерно 4 км.