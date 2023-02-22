На Херсонском направлении не прекращаются артиллерийские дуэли между российской армией и украинскими вооруженными силами. Разведкой целей для нанесения артиллерийских ударов занимаются российские десантники при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры момента уничтожения легкой автомобильной техники украинской армии посредством сбрасывания гранаты с беспилотника Mavic. Сообщается, что бойцы российского десанта при помощи легких беспилотников обнаруживают места дислокации живой силы противника и его техники.

При этом легкая автомобильная техника уничтожается операторами БПЛА непосредственно на месте обнаружения при помощи сбрасывания ручных гранат. На опубликованных кадрах можно увидеть, как в жилой застройке в пригороде Херсона был обнаружен легковой автомобиль ВСУ. Оператором БПЛА был осуществлен сброс гранаты на транспортное средство, что привело к его повреждению.