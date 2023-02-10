Российские военные, продвигаясь в районе Кременной, используют против украинских националистов самоходные артиллерийские установки «Нона». Снаряды 120-мм калибра, применяемые боевой машиной, способны поражать цели на расстоянии до 13 километров. Кадры с места боевых действий были сделаны военным корреспондентом издания «Известия».

Как рассказали российские военнослужащие, враг закрепился на своих позициях достаточно хорошо. Но слаженная работа бойцов ВС РФ помогает удачно поражать заданные цели. Обнаружение противника и корректировка огня осуществляется при помощи беспилотных летательных аппаратов.

САУ «Нона» подъезжает как можно ближе к месту дислокации украинских военных. Оперативно отработав по скоплению живой силы и техники противника, экипаж «Ноны» быстро покидает свое местоположение для того, чтобы не быть обнаруженным врагом. За счет хорошей маневренности «Ноны», российские бойцы удачно справляются со своей задачей, оттесняя ВСУ вглубь леса.