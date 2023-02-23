ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские бронегруппы ВДВ совместно с штурмовым подразделением и минометными расчетами ликвидировали группу украинских террористов.

Сообщается, что военные десантно-штурмового подразделения применили БМД-2К-АУ, а также минометы, атаковали украинский опорный пункт. Данные о его расположении передала предварительно разведка.

В результате совместной работы и успешных штурмовых действий российские бойцы смогли уничтожить большое количество живой силы неприятеля, также захватить трофейное оружие, принадлежащее украинцам.

Ранее Андрей Гурулев, член Государственной думы РФ по вопросам обороны, сообщил, что украинские Вооруженные силы несут серьезные потери в боевых действиях под Марьинкой и в Артемовске.

Вам может понравиться

СП: Боевые роботы идут на передовую

Согласно сообщению издания «Свободная пресса», техника с удаленным управлением дает возможность эффективно осуществлять боевые задания, не рискуя жизнями личного состава. Рост автоматизации главных боевых процессов позволяет уже заявлять о скорой

Подготовка России к проведению ядерных испытаний говорит о серьезности намерений

Подготовка вооруженных сил России к проведению ядерных испытаний указывает на то, что намерения правительства Москвы в вопросе противостояния Западу максимально серьезны. Власти страны будут защищать ее любыми возможными средствами. Об

Daily Mail: Жиголо из Британии рассказал об отношении жены к его ремеслу

Издание Daily Mail опубликовало историю 41-летнего работника секс-индустрии из Соединенного Королевства. Мужчина Алекс зарабатывает тем, что предоставляет сексуальные услуги за деньги. Но при этом он имеет законную супругу. Как рассказал