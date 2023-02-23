Российские бронегруппы ВДВ совместно с штурмовым подразделением и минометными расчетами ликвидировали группу украинских террористов.

Сообщается, что военные десантно-штурмового подразделения применили БМД-2К-АУ, а также минометы, атаковали украинский опорный пункт. Данные о его расположении передала предварительно разведка.

В результате совместной работы и успешных штурмовых действий российские бойцы смогли уничтожить большое количество живой силы неприятеля, также захватить трофейное оружие, принадлежащее украинцам.

Ранее Андрей Гурулев, член Государственной думы РФ по вопросам обороны, сообщил, что украинские Вооруженные силы несут серьезные потери в боевых действиях под Марьинкой и в Артемовске.