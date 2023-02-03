Военный корреспондент Андрей Руденко в своем канале Телеграм выложил кадры, где показана разбитая техника украинских вооруженных сил на территории города Артемовска (укр. название Бахмут). Со слов военкора, боевая техника ВСУ была уничтожена на улицах города.

На выложенных снимках показан украинский военный пикап, который разворотило в результате попадания российского снаряда. Машина полностью разбита и восстановлению не подлежит, она превратилась в сплошную металлическую массу. Нужно отметить, что эта видеозапись была снята украинскими военными.

Напомним, что российская армия продолжает специальную украинскую операцию на территории Украины, которая была начата ровно год назад, в феврале 2022 года.