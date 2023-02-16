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Российские бойцы 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ведут активные боевые действия на территории населенного пункта Марьинка, постепенно продвигаясь вперед. Соответствующее видео с места событий было опубликовано в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военнослужащий 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса Юрий Бухарев рассказал о том, что в подвале одного из освобожденных от украинских военнослужащих домов была обнаружена братская могила. На полу в одной из комнат подвального помещения были сложены примерно 40-50 трупов украинских солдат вместе с личными документами и военными билетами в несколько рядов.

Артиллерия вооруженных сил Российской Федерации активно отрабатывает по позициям украинских сил, которые еще держат оборону в городе Марьинка. Поэтому тела украинских бойцов можно обнаружить прямо на улицах города. По словам российских бойцов, это уже не первый подвал, в котором они обнаружили братскую могилу украинских солдат.

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