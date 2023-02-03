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Российские военные артиллерийского подразделения ликвидировали позиции неприятеля около города Очакова. В результате уничтожены 25 военных ВСУ. Об этом рассказали экстренные службы Херсонской области.

Источник сообщил, что в результате атаки неприятель потерял четыре военных автомобиля, 25 военнослужащих были убиты, еще 15 солдат получили ранения разной степени тяжести.

В Очакове расположена военно-морская база, именно там ВСУ организовали Центр подготовки сил вооруженных сил. Ранее военные российской армии неоднократно выбирали этот объект своей целью и наносили по нему удары.

Так, в январе артиллерийским ударом ВС России уничтожили 24 военнослужащих ВСУ, среди которых были британские наемники, занимающиеся обучением украинских диверсантов.

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