Российские военные артиллерийского подразделения ликвидировали позиции неприятеля около города Очакова. В результате уничтожены 25 военных ВСУ. Об этом рассказали экстренные службы Херсонской области.

Источник сообщил, что в результате атаки неприятель потерял четыре военных автомобиля, 25 военнослужащих были убиты, еще 15 солдат получили ранения разной степени тяжести.

В Очакове расположена военно-морская база, именно там ВСУ организовали Центр подготовки сил вооруженных сил. Ранее военные российской армии неоднократно выбирали этот объект своей целью и наносили по нему удары.

Так, в январе артиллерийским ударом ВС России уничтожили 24 военнослужащих ВСУ, среди которых были британские наемники, занимающиеся обучением украинских диверсантов.