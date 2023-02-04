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Артиллерийские подразделения вооруженных сил России регулярно наносят огневые удары по позициям противника. На этот раз российские военнослужащие поразили вражеские объекты при помощи 152-мм гаубицы «Мста-Б». Соответствующую информацию рассказал корреспондент издания «Известия».

По словам журналиста, работа артиллерии производится на максимальном заряде. Нахождение цели расположено на расстоянии до 16 км. Каждый выстрел производится через 64 секунды. Именно такой отрезок времени необходим для достижения снарядом цели. Затем артиллеристы вновь заряжают гаубицу с учетом корректировки огня.

Ежедневно артиллерией Южного военного округа ведутся контрбатарейные сражения с противником. Российские военные успешно уничтожают вооружение и живую силу ВСУ, включая военную технику, поставленную на Украину странами Запада. В этот раз артиллерийскими расчетами «Мста-Б» был уничтожен опорный пункт вооруженных сил Украины.

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