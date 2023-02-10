На всей территории Украины с прошлой ночи слышны звуки воздушной тревоги. Прилет ракет, выпущенных российскими вооруженными силами, зафиксирован сразу в нескольких украинских областях.

В сеть выложили снимки, сделанные на Криворожской ТЭЦ. Есть предположения, что одна из ракет, выпущенная по Кривому Рогу, попала в турбинное отделение ТЭЦ.

Судя по выложенным фотографиям, турбинная часть теплоэлектростанции в Кривом Роге почти полностью уничтожена.

Напомним, что вооруженные силы России ведут специальную военную операцию на территории Украины, начиная с февраля 2022 года. А с 10 октября подразделения российских ВС начали совершать серии ракетных ударов на украинские города, их цель – стратегические объекты.