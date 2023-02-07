Вооруженные силы Российской Федерации продолжают идти вперед на территории Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» наступают на позиции украинских подразделений в окрестностях населенного пункта Ивановское, расположенного юго-западнее Артемовска.

Также ожесточенные боевые действия продолжаются в восточной части Артемовска. Массированный артиллерийский обстрел позиций противника со стороны российских артиллеристов отмечен в населенном пункте Красная Гора.

В окрестностях освобожденного Соледара штурмовые группы «музыкантов» продолжают атаковать позиции ВСУ в окрестностях населенных пунктов Роздоловка и Веселое. Также продолжаются активные наступательные действия в районе Верхнекаменского на Северском направлении. Передовые отряды ВС РФ уже вплотную приблизились к окраинам населенного пункта Ямполь, расположенного восточнее от Красного Лимана.

При этом на территории Луганской Народной Республики российская армия продолжает отодвигать позиции украинских военнослужащих из лесных массивов ближе к реке Северский Донец.