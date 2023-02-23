Глава РФ Владимир Путин выступил с поздравлением в честь Дня защитника Отечества. В поздравительной речи прозвучало, что правительство страны основной акцент будет делать на повышение обороноспособности. Президент отметил, что залогом сохранения суверенитета и безопасности России являются сильная армия и флот.

Путин добавил, что больше средств будет направлено на то, чтобы укреплять далее ядерную триаду. Уже в текущем году межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство.

Также в стране продолжат серийный выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал», кроме этого, будут начаты массовые поставки «Цирконов» – это гиперзвуковые ракеты морского базирования.

Путин рассказал, что российские войска будут оснащаться новыми видами боевой техники – это беспилотные летательные аппараты и артиллерийские системы, средства связи и разведки, а также современные ударные системы.