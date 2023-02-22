Россия представила свою многоцелевую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на международной выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби, предложив ее для закупки странами Персидского залива. Об этом сообщает EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Многоцелевая российская оперативно-тактическая ракетная система «Торнадо-С», более мощная, чем ее аналог HIMARS американского производства, способна поражать позиции противника на больших дальностях. Госкорпорация «Ростех», которая стремится реализовать эту систему вооружения странам Персидского залива в рамках крупной международной выставки вооружений IDEX 2023 в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметила ее ключевые преимущества.

В частности, блок системы управления «Торнадо-С» позволяет каждому боеприпасу иметь уникальное полетное задание, что позволяет боевой машине вести залповый огонь по нескольким целям. За счет этого и на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы РСЗО может назначать каждому снаряду дальность полета и траекторию.

Эффективная дальность высокоточных ракет «Торнадо-С» превышает 100 километров. При этом точность снарядов этой системы в 15-20 раз выше, чем у боеприпасов-предшественников – российской РСЗО «Смерч». По сути, РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров представляет собой значительную модернизацию системы «Смерч».

Комплекс вооружения «Торнадо-С» включает бортовые системы управления и связи, а также автоматизированную систему наведения и управления огнем. Он имеет улучшенное целеуказание, возможности обмена данными, а также более быструю и точную оценку углов наведения и других атрибутов, необходимых для ввода данных в головки самонаведения ракет.

EurAsian Times особо отмечает: в связи с развертыванием на Украине система «Торнадо-С», также известная как 9К515, в последние несколько месяцев находилась в центре внимания военных аналитиков. Прежде всего потому, что новая российская система позиционировалась как более эффективный по большинству боевых характеристик противовес РСЗО американского производства HIMARS.

На выставке вооружений в Абу-Даби, которая началась 20 февраля и продлится до 24 февраля, Россия также продемонстрировала специализированные 122-мм снаряды «Торнадо-С», способные эффективно поражать цели в гористой местности и за ее пределами (включая откосы и ущелья).

Еще одна перспективная российская новинка, представленная на выставке IDEX 2023, – это 57-мм осколочно-фугасный трассирующий снаряд 53-УОР-281У. Снаряд использует унифицированный боевой модуль для поражения воздушных целей, небронированной техники и живой силы.

В целом, указывает индийская EurAsian Times, Россия объявила на международной оборонной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах о показе более 200 единиц вооружения и военной техники, представленных ведущими оборонно-промышленными предприятиями страны. В их числе – высокоточная снайперская винтовка Orsis калибра 12,7 мм под патроны стандарта НАТО, термобарический огнемет МРО-А, снайперская винтовка Чукавина от концерна «Калашников», а также бронетехника, ракетно-артиллерийские системы, беспилотные летательные аппараты, системы охраны и наблюдения, боеприпасы.

Потенциальные заказчики на Ближнем Востоке также впервые получили возможность увидеть новейшую управляемую ракету класса «воздух-поверхность» – «Изделие-305Э», достойно показавшую себя в российской специальной военной операции на Украине.

По словам представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, иностранные заказчики продемонстрировали свою заинтересованность в российских ЗРК, зарекомендовавших себя в боевых действиях. «Российская техника ПВО по праву считается лучшей в мире. В связи с этим заказчики проявляют интерес к нашим системам ПВО, которые уже хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий», – цитирует чиновника EurAsian Times.

Другой официальный представитель – от госагентства «Рособоронэкспорт – незадолго до выставки IDEX 2023 объявил, что рассматривает множество возможностей для совместного создания современных высокотехнологичных изделий, в том числе истребителя пятого поколения на базе легкого тактического самолета Checkmate.

«Это произошло через несколько дней после того, как Индия получила аналогичное предложение от российского оборонного сектора на выставке Aero India 2023, и указывает на то, что российский оборонный сектор, находящийся под жесткими западными санкциями, активно ищет страну-партнера в совместном производстве некоторых систем вооружения, чтобы продолжать успешно выдерживать конкуренцию на мировом рынке», – заключает индийское издание.