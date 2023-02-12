Российская Федерация и Бахрейн приступили к изучению возможности по созданию общего зернового и газового хабов. Об этом российский посол в Манаме Алексей Скосырев заявил во время своего интервью для РИА Новости.

Скосырев заявил, что представители уполномоченных ведомств России и Бахрейна продолжают работать над изучением возможности реализации ряда крупных проектов. Российский посол отметил, что к данным проектам можно отнести строительство российского завода по производству вакцин, а также газового и зернового хабов.

Напомним, что переговоры по созданию совместного зернового хаба в Бахрейне между представителями министерства промышленности и торговли Российской Федерации и представителями Бахрейна начались еще четыре года назад, но так и не завершились подписанием соглашения. Тогда обе страны обсуждали возможность строительства зернового хаба для российского зерна, чтобы поставлять его в страны Ближнего Востока и Персидского залива.