Владимир Рогов, представитель администрации Запорожья, заявил, что если Запад отправит на Украину дальнобойные ракеты, то России будет необходимо сдвинуть линию боевого соприкосновения вглубь Украины на 150 километров. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее власти Америки сообщили, что готовят очередной пакет военной помощи Киеву общей стоимостью в 2,2 млрд долларов. В него войдут системы ПВО, ракеты для HIMARS и снаряды GLSDB дальнего действия. В Пентагоне отметили, что Киев должен сам решать, будет ли использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по Крыму.

Бомбы GLSDB могут пролететь расстояние в 150 километров, поэтому они представляют опасность для России. По этой причине российские ВС должны действовать на упреждение. Рогов отметил, что не нужно ждать, пока эти бомбы долетят до российских городов. Следует жестко сместить линию фронта, чтобы неприятель не мог нанести ущерб.