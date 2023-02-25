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Как сообщает в своем Телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, подразделения вооруженных сил Украины атаковали населенный пункт Днепрорудное, расположенный на территории Запорожской области, ударными беспилотниками.

По его словам, в ночь на 25 февраля местные жители услышали серию взрывов. Сообщается, что в результате взрыва была повреждена шахта лифта в одном из жилых домов. Жертв среди местного населения нет.

Напомним, что, по словам Евгения Балицкого, временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области, вооруженные силы Российской Федерации полностью готовы к проведению контрнаступления для освобождения подконтрольной украинским силам части Запорожской области.

По итогам референдумов, которые были проведены в сентябре 2022 года, территории Донецкой и Луганской Народных Республик а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав Российской Федерации.

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