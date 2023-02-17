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Аналитик РИА Новости Дмитрий Косырев в своем материале рассмотрел возможные варианты потери статуса державы мирового лидера Соединенными Штатами Америки. По его словам, проблема школьного образования в США, которая была раскрыта в исследовании Института Браунстоуна, показывает крах системы.

Журналист Косырев отмечает, что две важнейшие системы любого общества, такие как образование и медицина, могут возвысить любое государство до статуса мирового лидера, а может – при безумном подходе «реформирования» – привести к краху самой государственности.

Поэтому аналитик издания предрекает два возможных сценария развития ситуации в США. Первый сценарий предполагает, что продолжение существующих тенденций приведет к неизбежному краху всей социальной системы государства. Второй сценарий заключается в полной перезагрузке системы. Во втором сценарии необходимо будет уже сегодня выстроить систему таким образом, чтобы американская нация снова стала могущественной через несколько поколений, отмечает Косырев.

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