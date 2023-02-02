Как сообщает РИА Новости, ученые пришли к выводу, что новая эпидемия, которой подвергнется человечество, будет вызвана грибками. По словам специалистов, глобальное потепление приводит к тому, что опасные инфекции грибкового происхождения поддаются мутациям. Поэтому ранее разработанные противогрибковые препараты становятся неэффективными.

Микоз – это высокозаразное заболевание, вызванное грибковой инфекцией. Когда человек заболевает инфекцией, то чаще всего для лечения применяются антибактериальные препараты. Однако они разрушают естественную защиту организма, что в итоге приводит к грибковым поражениям.

На фоне пандемии коронавируса достаточно часто стали появляться вспышки грибковых инфекций. Например, в Индии стал распространяться недуг, поражающий легкие человека. И это заболевание провоцирует черная плесень, которая представляет собой споры паразитарных грибов. Ученые считают, что глобальное потепление может вывести данную проблему на новый уровень и привести к возникновению так называемой «грибковой» пандемии.