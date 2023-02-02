ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, ученые пришли к выводу, что новая эпидемия, которой подвергнется человечество, будет вызвана грибками. По словам специалистов, глобальное потепление приводит к тому, что опасные инфекции грибкового происхождения поддаются мутациям. Поэтому ранее разработанные противогрибковые препараты становятся неэффективными.

Микоз – это высокозаразное заболевание, вызванное грибковой инфекцией. Когда человек заболевает инфекцией, то чаще всего для лечения применяются антибактериальные препараты. Однако они разрушают естественную защиту организма, что в итоге приводит к грибковым поражениям.

На фоне пандемии коронавируса достаточно часто стали появляться вспышки грибковых инфекций. Например, в Индии стал распространяться недуг, поражающий легкие человека. И это заболевание провоцирует черная плесень, которая представляет собой споры паразитарных грибов. Ученые считают, что глобальное потепление может вывести данную проблему на новый уровень и привести к возникновению так называемой «грибковой» пандемии.

Вам может понравиться

Власти Киева проводят тотальную мобилизацию в Снигиревском районе

Власти Киева начали всеобщую мобилизацию мужского населения в Херсонской области. Это Снигиревский район, который на данный момент находится под контролем киевского режима. Об этом рассказал РИА Новости Юрий Барбашов, возглавляющий

В Запорожской области рассказали о появлении противовеса HIMARS

Система залпового огня «Торнадо-С» является противовесом аналогичной системе американского производства HIMARS в Запорожье. Об этом рассказал Владимир Рогов, представитель администрации региона, сообщает РИА Новости. Он отметил, что необходимое количество ракетных

Офицер ВС РФ рассказал о минах и ловушках ВСУ, применяемых на территории Донбасса

Как сообщает портал «Лента.ру» в своем материале со ссылкой на рассказ офицера ВС РФ с позывным «Курган», военнослужащие украинской армии используют многочисленные мины и даже устанавливают самодельные ловушки со взрывчаткой