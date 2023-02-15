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Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о том, что вооруженные силы Украины смогут использовать западную военную технику только через несколько месяцев. Его слова приводит украинское агентство «Укринформ».

Резников отметил, что сроки поставки техники уже хорошо известны, однако этого не достаточно. По его словам, прежде всего украинские солдаты должны завершить обучение по управлению современными боевыми машинами производства западных стран. Причем военнослужащие ВСУ должны также пройти боевое слаживание, чтобы научится действовать в составе целого подразделения.

Министр обороны Украины также добавил, что для завершения процесса обучения необходимо время. Поэтому, он считает, что использовать на фронте западные танки, бронемашины и артиллерийские установки бойцы ВСУ смогут только через несколько месяцев.

Напомним, что правительство ФРГ обещало передать Украине свои танки Leopard 2, а также разрешить другим странам передавать танки немецкого производства для ВСУ. Первая партия будет включать в себя 14 танков Leopard 2 типа А6, которые отправят на территорию Украины прямо со складов Бундесвера.

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