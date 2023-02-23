Владимир Путин, президент Российской Федерации, принял решение приостановить участие своей страны в Договоре о СНВ (о сокращении наступательных вооружений). Такой шаг приведет к тому, что баланс сил в мире в последующие десять лет серьезно изменится. Так считает журналист из Британии Эндрю Марр.

Публицист отметил, что Россия может снова вернуться к ранее принятым договоренностям и откажется наращивать собственный ядерный потенциал, но сейчас весь мир находится на пороге изменения баланса сил.

При этом журналист утверждает, что он беседовал с Андреем Келиным, российским послом в Лондоне, и тот сказал, что Москва не будет использовать ядерное оружие в украинском конфликте.

Также Марр заявил, что поездка американского президента в Киев несколько дней назад была серьезной провокацией.