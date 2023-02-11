Военные российского Западного округа смогли продвинуться вперед сразу на два километра в направлении Кременной. Об этом пишет РИА Новости.

Разведчик ЗВО, который выполняет поставленные задачи в зоне СВО, рассказал, что российские военные в течение последних трех дней продвинулись вперед больше, чем на два километра. Также была проведена зачистка на значительной территории леса.

Обострение ситуации на Кременском и Сватовском направлениях возникло осенью 2022 года. Националисты ВСУ регулярно совершают ракетные удары по Сватово и Кременной и делают попытки прорвать оборону российских подразделений на данных участках.

Российская армия проводит по указу президента страны специальную операцию на территории Украины, начиная с февраля 2022 года. Владимир Путин завил, что основная задача СВО – защита мирного населения, которое на протяжении долгих лет подвергалось обстрелам со стороны властей Киева.