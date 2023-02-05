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Согласно сообщению РИА Новости, украинские военнослужащие беспорядочно заминировали территорию Снигиревского района Херсонской области. В результате этого страдает мирное население. По словам главы российской администрации Снигиревского района Юрия Барбашова, недавно на украинских минах подорвалась семья с детьми.

«Проселочные дороги заминированы, и люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются», – подчеркнул Барбашев. Он отметил, что движение по проселочным дорогам в Снигиревской районе опасно для жизни.

Войска ВСУ беспорядочно заминировали территорию в период нахождения там линии разграничения. Находящиеся в том районе оккупационные власти киевского режима не предпринимают никаких действий по разминированию территории.

Глава администрации также рассказал, что с подобной проблемой сталкивались и в Луганской Народной Республике. Но тогда подразделения ВСУ занимались продажей друг другу карт минирования.

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