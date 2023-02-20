Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подразделения вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль участок железной дороги, по которой идет снабжение гарнизона ВСУ в Северске. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

По словам Кадырова, бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с военнослужащими 3-го батальона 2-го армейского корпуса НМ ЛНР смогли продвинуться вперед и захватить стратегическую высоту в районе населенного пункта Белогоровка.

Глава Чеченской Республики написал, что в результате интенсивных боевых действий под контроль российских сил перешло порядка 5 километров территории вместе с участком железной дороги на Северск.

Раннее российский военкор Поддубный сообщил, что в окрестностях населенных пунктов Артемовск и Кременная для подразделений вооруженных сил Украины складывается очень сложная ситуация. Для стабилизации линии фронта командование ВСУ вынуждено перебрасывать в данные районы новые резервы.

Вам может понравиться

Боевики ВСУ обстреляли Каштановское в ДНР

Украинские военные обстреляли населенный пункт Каштановское, которое находится на территории ДНР. Для этого были применены реактивные системы залпового огня. Об этом сообщили в СЦКК (Совместном центре по координации вопросов, связанных

Комплексное огневое поражение ВСУ было нанесено группировкой ВС РФ «Центр» в ЛНР

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что группировка вооруженных сил РФ «Центр» нанесла комплексное огневое поражение подразделениям украинской армии в окрестностях населенного пункта Красный Лиман в ЛНР. За последние

Назвали предварительную причину крушения вертолета Ми-8 в Кузбассе

Частный вертолет Ми-8 в Кузбассе потерпел крушение из-за отказа системы, это предварительно названная причина. По данным источника, произошел отказ системы управления. Пилот вертолета вышел на связь с диспетчером и сообщил,