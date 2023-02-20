Подразделения вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль участок железной дороги, по которой идет снабжение гарнизона ВСУ в Северске. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

По словам Кадырова, бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с военнослужащими 3-го батальона 2-го армейского корпуса НМ ЛНР смогли продвинуться вперед и захватить стратегическую высоту в районе населенного пункта Белогоровка.

Глава Чеченской Республики написал, что в результате интенсивных боевых действий под контроль российских сил перешло порядка 5 километров территории вместе с участком железной дороги на Северск.

Раннее российский военкор Поддубный сообщил, что в окрестностях населенных пунктов Артемовск и Кременная для подразделений вооруженных сил Украины складывается очень сложная ситуация. Для стабилизации линии фронта командование ВСУ вынуждено перебрасывать в данные районы новые резервы.