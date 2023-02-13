Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале написал о том, что помощника главы Чеченской Республики и командира специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинова попытались отравить еще 8 февраля.

По словам Кадырова, Алаудинову отправили конверт с письмом, бумага которого была полностью пропитана отравляющим веществом. Письмо получил помощник Алаудинова, однако после вскрытия генерал почувствовал специфический едкий запах. Поэтому сразу же после этого, помощник Алаудинова и сам командир спецподразделения «Ахмат» промыли носовую полость и руки.

Кадыров отметил, что Алаудинов вместе со своим помощником были направлены в медсанбат, где врачи оказали им своевременную помощь. При этом серьезных последствий для их здоровья удалось избежать. В настоящее время сам Алаудинов и два его помощника находятся на лечении в Москве. Кадыров отметил, что медики сделали забор биологических материалов, чтобы выявить отравляющее вещество.