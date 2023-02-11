Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале написал, что рассуждения некоторых российских генералов об опасности начала мирового конфликта после вступления в боевые действия на территории Украины Польши можно сравнить с «позой страуса».

Таким образом Кадыров отреагировал на заявление депутата Государственной думы России и члена комитета по обороне Виктор Соболева, который недавно предположил, что Российская Федерация не пойдет на прямое противостояние с Польшей из-за риска начала мирового ядерного конфликта с НАТО.

Глава Чеченской Республики напомнил всем российским генералам, что жители четырех новых субъектов Российской Федерации, когда принимали участие в референдуме, надеялись на «решительные действия российской армии», а не на «позорную трусливость и покорность» тыловых чиновников.

Поэтому Кадыров заявил, что если кто-то из российских генералов готовится к поражению российских вооруженных сил, то им необходимо уже сейчас идти сдаваться на милость Европы и НАТО.