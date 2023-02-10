В сеть выложили кадры, на которых показаны повреждения на украинских объектах энергетической инфраструктуры.
Крылатые ракеты, выпущенные российскими вооруженными силами, были нацелены на Криворожскую ТЭС и ДнепроГЭС.
В результате удара началось задымление разбитых машинных залов электростанций.
Также на территории всех украинских регионов продолжают звучать сигналы воздушной тревоги. В источнике говорится, что это уже второй раз за день.
Специальная военная операция идет на территории России с февраля 2022 года. Ракетные удары по объектам украинский инфраструктуры вооруженные силы РФ наносят с октября прошлого года, как ответ на подрыв Крымского моста, который был устроен Службой безопасности Украины.