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В сеть выложили кадры, на которых показаны повреждения на украинских объектах энергетической инфраструктуры.

Крылатые ракеты, выпущенные российскими вооруженными силами, были нацелены на Криворожскую ТЭС и ДнепроГЭС.

В результате удара началось задымление разбитых машинных залов электростанций.

Также на территории всех украинских регионов продолжают звучать сигналы воздушной тревоги. В источнике говорится, что это уже второй раз за день.

Специальная военная операция идет на территории России с февраля 2022 года. Ракетные удары по объектам украинский инфраструктуры вооруженные силы РФ наносят с октября прошлого года, как ответ на подрыв Крымского моста, который был устроен Службой безопасности Украины.

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